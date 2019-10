Vrouw geeft alsnog Eindhovense loverboy aan

DEN BOSCH - In 2010 kreeg Eindhovenaar Huseyin A. al vier jaar cel voor mensenhandel, nu eist het OM opnieuw 42 maanden. Hij zou ook zijn toenmalige vriendin in de prostitutie hebben gedwongen en haar twee ton hebben afgepakt.

Vijf jaar geleden liep ze bij hem weg. Maar hij beheerst nog steeds haar leven, elke dag. Zelfs haar toekomst. “Ik wil geen kinderen. In deze wereld is geen plaats voor onschuld.” En ook ’s nachts kan ze hem niet ontvluchten “Dan zie ik stinkende mannen boven me hangen, hun zweet druppelt op mijn lichaam.” Zelfs muziek kan haar niet helpen. “Als ik iets uit die tijd hoor, voel ik de verschrikkelijke eenzaamheid weer”.

Vrouwengeweld

De slachtofferverklaring van een jonge vrouw loog er niet om. Toch was dat volgens Huseyin A. wel het geval. Alle beschuldigingen van uitbuiting en geweld wierp hij van zich af. “Ik hield veel van haar. En zij van mij. Wat ze deed, deed ze vrijwillig. Ik was daar niet blij mee, maar ze wilde niet anders.”

Dat kon er bij officier van justitie Ingrid Masselink niet in. Ze somde vrouwengeweld op vanaf 2002. In 2010 was er een eerdere mensenhandelzaak. Toen kwam deze vrouw ook al naar boven. Ze bezwoer toen dat ze vrijwillig in ‘het leven’ zat. Pas in 2016 deed ze alsnog aangifte.

Ze leerde hem kennen toen ze in de schulden en aan de drugs zat. Hij wist daar wel een oplossing voor, hij had al meer meisjes ‘geholpen’. Hij regelde een kamer, een werkplek en een telefoon voor haar. Maar elke avond moest ze al het geld, soms meer dan duizend euro, afgeven. Ze kreeg wat zakgeld en dacht dat ze spaarden voor een toekomst.

Gebroken ribben

Ondertussen werd hij veroordeeld maar wist na een half jaar te vluchten naar Turkije. Zij ging mee, ('zonder geld, zonder telefoon, opgesloten in een dorpje waar niemand Engels sprak') , maar hij werd gespot en moest weer terug. Terwijl hij in de gevangenis zat, werkte zij door. Daarna woonden ze een tijdje samen tot hij, volgens haar, haar ribben brak en ze wegliep.

Masselink zag erg veel suggestieve sms-jes waaruit dwang bleek. Af en toe smeekte ze op te mogen houden. Ook klaagde ze over een wond waarvoor ze eigenlijk moest stoppen, maar ze ging toch door. Het toppunt: ze heeft, net als de andere vrouwen, een tattoo met zijn naam in haar nek. Brandmerken, noemde de officier dat. Hij had de vrouw –en niet alleen deze- volledig in zijn macht door lichamelijk en geestelijk overwicht. Constante controle en isolatie maakten haar murw. “Hij teert heel zijn leven op anderen. Vrouwen zijn een bron van inkomsten, en ergernis.” Ook een nieuwe vriendin was, met haar familie, gruwelijk bedreigd.

