Vrouw gewond na ongeluk met elektrische wagen op rotonde in Eindhoven

Jeroen Veldkamp gaat zich nu richten op vertellen verhalen in Eindhoven

8 september EINDHOVEN - Jeroen Veldkamp gaat met een eenmanszaak verder onder de naam Veldkamp Stories. ,,Dat was een ontwikkeling waar we het binnen het bedrijf al langer over hadden. Door de coronacrisis is dat nu jaren versneld", aldus de Nuenenaar die jarenlang zijn videoproductiebedrijf runde op Strijp-S in Eindhoven.