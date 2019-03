Vrouw gewond na ongeval op A67 bij knooppunt De Hogt

Ondanks verscherpt toezicht wederom een overval op Jumbo in Eindhoven: beveiliger lichtge­wond

22:47 EINDHOVEN - Donderdagavond is voor de derde keer in iets meer dan een week tijd een Jumbo in Eindhoven-Noord overvallen. Het gaat dit keer om die in winkelcentrum Woensel. De beveiliger van de supermarkt raakte daarbij lichtgewond. De overval komt twee dagen na een grote politie-actie, die afgelopen weekend werd gehouden.