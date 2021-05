Vrouw gewond nadat ze met haar auto over de kop sloeg midden in woonwijk in Eindhoven

Fiets krijgt alle ruimte in binnenstad, Eindhoven wil aantal stallingen verdubbe­len

5 mei EINDHOVEN - De fietser krijgt ruim baan in Eindhoven. De gemeente wil voor 2030 in de binnenstad het aantal fietsenstallingen verdubbelen, 1150 plekken creëren voor deelfietsen en -scooters, plus nog 700 stallingen voor brom- en snorfietsen. Kosten: Eenmalig maximaal tien miljoen en jaarlijks 3,5 miljoen.