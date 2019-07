Vrouw licht twintig mensen in Eindhoven op met nepwoning: ‘Moet verhuisdozen van mijn zoontje weer uitpakken’

Nikki Posthumus heeft een dochtertje van tweeënhalf jaar oud, maar woont nog altijd bij haar moeder en stiefvader. De zoektocht naar een eigen appartement gaat moeizaam. De betaalbare woningen in de stad zijn schaars, de wachttijden lang. Als ze op Marktplaats een advertentie van een appartement in de Kraijenhoffstraat tegenkomt, is ze meteen enthousiast. „Het was dichtbij mijn werk, bij de opvang van mijn dochter. Ideaal.”

Maar als ze zondag naar het appartement rijdt, is de verhuurster van het appartement nergens te bekennen. Wel staat er een stelletje voor de deur en binnen de kortste keren nog eens twintig mensen. Ze komen allemaal de sleutel van hetzelfde appartement ophalen. Vrijwel allemaal hebben ze ook een voorschot van 1500 euro – 850 euro borg en 650 euro voor de eerste maand huur – betaald. „Ik had meteen door dat er iets niet klopte. Dan weet je dat je bent opgelicht.”

Twintig aangiftes

Bij de politie, dat een onderzoek is gestart, zijn inmiddels dik twintig aangiftes binnen van mensen die zeggen te zijn opgelicht door de vrouw die zich voordeed als verhuurder. Het gaat om veelal jonge stelletjes of alleenstaande moeders zoals Nikki. Hun schade is groter dan de spoorloze 1500 euro. Sommige mensen dreigen op straat te komen, omdat ze de huur van hun oude woning al hebben opgezegd.

Ook Niels Berkelmans, die met vriendin en zoontje naarstig op zoek is naar een woning, trapte in de uitgekiende oplichtingtruc van Romy. Want zo noemde de vrouw zich. Ze is een jaar of dertig oud, rossig haar en gezet van postuur. „Ze vertelde dat ze zwanger was van haar derde kind”, vertelt Niels die de vrouw vorige week zaterdag ontmoette bij de bezichtiging van het appartement. „Maar goed, ik vraag me nu ook af of dat wel waar is.”

Verzonnen verhaal

Helder is wel dat de rest van haar verhaal compleet verzonnen is. Romy doet zich voor als eigenaresse van het appartement. De woning is alleen te klein nu haar derde kind op komst is. Daarom woont ze tegenwoordig in Emmen, haar appartement in Eindhoven wil ze alleen nog niet verkopen. Dus zoekt ze via Marktplaats een huurder.

In werkelijkheid is de woning eigendom van volkshuisvester Woonbedrijf en wordt het al twee jaar gehuurd door een man. Hij zou de woning vanwege een zakenreis tijdelijk hebben onderverhuurd aan deze Romy en heeft niks met de oplichting te maken. De gedupeerden hebben geen idee meer wat ze moeten geloven. „Ik ben zo wantrouwig door alles wat er is gebeurd”, zegt ook Nikki.

Paleisje