Vrouw ligt minstens drie weken dood in woning in Eindhoven

Verkeer loopt vast op dichte invalswe­gen Eindhoven

30 juli EINDHOVEN - De afsluiting voor doorgaand verkeer van de Kennedylaan én de Montgomerylaan in Eindhoven leidde maandagmorgen in de eerste de beste ochtendspits meteen tot fikse files. En dat terwijl het in de stad relatief erg rustig is in deze vakantietijd.