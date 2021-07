Vrouw mishandeld op parkeerplaats Lidl in Eindhoven

Genneper Afscheids­huis wordt verbouwd: ‘Een aanzienlij­ke uitbrei­ding van de servicever­le­ning’

30 juni EINDHOVEN - Een afscheid met alleen koffie, thee en cake is straks verleden tijd in het Genneper Afscheidshuis aan de Felix Timmermanslaan. Op horecagebied is na een ingrijpende verbouwing én uitbreiding ‘alles mogelijk’.