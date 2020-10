Vrouw poept onder invloed van lachgas op treinrails in Eindhoven

PS­V-nieuweling Sangaré kan door werkvergun­ning aansluiten bij PEC-PSV

9 oktober PSV-nieuweling Ibrahim Sangaré is volgende week inzetbaar bij PEC Zwolle-PSV. De werkvergunning van de Ivoriaan is nog niet binnen, maar wordt in de loop van volgende week verwacht. De Eindhovense formatie van Roger Schmidt speelt zaterdag 18 oktober in het MAC3PARK-stadion tegen de Zwolse formatie. Komende week wordt duidelijk wie er allemaal fit zijn bij PSV, dat met een aantal blessures kampt.