Vrouw raakt gewond bij botsing met geparkeerde auto in Eindhoven

Het geloof is groter dan ooit bij ‘ontspannen’ FC Eindhoven: ‘Praat er niet te veel over, dan gaat het gebeuren’

FC Eindhoven vervolgt dinsdag de historische jacht op gedroomde promotie, uit bij ADO Den Haag. De sfeer was eerdaags ontspannen, al waren ze in het technische hok druk aan het computeren en vermeed ‘Mister FCE’ het woord ‘eredivisie’. Veel stafleden kennen de Haagse tegenstander in de halve finales van de play-offs maar al te goed.

17 mei