Vrouw raakt lichtgewond bij steekpartij in Eindhoven, andere vrouw aangehouden na doorzoeken omgeving

Vuurwerk­show per Eindhovens stadsdeel onuitvoer­baar en te duur

EINDHOVEN - Een vuurwerkshow in alle Eindhovense stadsdelen is organisatorisch onmogelijk en bovendien veel te duur. Dat antwoordde wethouder Rik Thijs op vragen van raadslid Linda Hofman (CDA). Die denkt dat kleine shows in de stad beter aansluiten bij de behoefte van inwoners.