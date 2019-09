Vrouw slaat over de kop en belandt in greppel naast N2

Beschoten Eindhoven­se drugsbaas alsnog cel in voor witwassen

15:07 DEN BOSCH - In hoger beroep stuurt het Bossche gerechtshof een Eindhovenaar alsnog vijf maanden de cel in wegens heling en witwassen. Zijn ex krijgt 200 uur werkstraf en moet twee ton witgewast geld terugbetalen. De man, Peter S., staat nog een ontneming van ruim twee ton te wachten.