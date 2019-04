Vrouw uit Eindhoven krijgt cel en tbs na brandstichting

DEN BOSCH - Een Eindhovense vrouw die in haar appartementencomplex gordijnen in brand stak, is veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De vrouw zei de brand gesticht te hebben omdat ze voortdurend werd gepest. De rechtbank in Den Bosch gaat mee in het oordeel van een psychiater die stelt dat de vrouw lijdt aan stoornissen en dat de kans op herhaling groot is.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden zei de 65-jarige Goverdina G. dat ze ,,weigert te accepteren dat ik een stoornis heb.” Ze zei ook niet te zullen meewerken aan behandeling. Ze bekende vlot dat ze in juli vorig jaar ‘s nachts gordijnen in brand had gestoken in het Pieter Eiffhuis in Eindhoven. Maar het was een noodkreet geweest, en ze was zelf blijven kijken of er geen levensgevaarlijke brand zou ontstaan. Dan had ze de brandweer wel gebeld.

,,Een tamelijk ernstige geestesstoornis’, oordeelde de psychiater die mevrouw had onderzocht. Mevrouw zelf was het daar in alle toonaarden mee oneens. ,,Ik heb er genoeg van voor gek verklaard te worden.”

