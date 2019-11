Vrouw zwaargewond na aanrijding op zebrapad in Eindhoven

A2 bij Eindhoven weer open nadat busje in brand vloog

21:51 EINDHOVEN - Op de A2 richting Maastricht stond tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt een busje in brand. De rechterrijstrook was hierdoor gesloten, meldt Rijkswaterstaat. Inmiddels is de weg weer vrij.