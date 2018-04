Vrouw zwaargewond na val van tribune bij RKVV Brabantia in Eindhoven

Het is niet bekend of iemand haar zag vallen of dat er iemand bij haar was.

,,Niemand weet wat er precies is gebeurd'' , aldus een aangeslagen Erik Vos, voorzitter van RKVV Brabantia maandagavond rond kwart voor tien. ,,Het is niet bekend of iemand haar zag vallen of dat er iemand bij haar was. De politie doet onderzoek en heeft heel veel mensen gehoord.''

Feestavond

Volgens Vos was er maandagmiddag een voetbaltoernooi voor alle kroegen van het Stratums Eind, de uitgaansstraat in Eindhoven. ,,Om 19.00 uur was de prijsuitreiking en daarna gingen ze eten bij sportcafé Brabantia, dat op de eerste etage zit van het stadion. Daar zit een terras aan vast en vanaf het terras kun je de tribune oplopen. Het is heel gebruikelijk dat mensen hun bord meenemen en op een stoeltje op de tribune gaan eten.'' Of dat in dit geval ook is gebeurd, wist Vos niet.