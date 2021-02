Vrouw zwaargewond naar ziekenhuis gebracht na ongeval in Eindhoven

Ook bouwpro­ject voor studenten in Strijpse­straat Eindhoven stuit op verzet

24 februari EINDHOVEN - En weer is er ophef over een studentenproject van ontwikkelaar PM+Van Abbe. Nu zijn omwonenden van een terrein aan de Strijpsestraat tegen de komst van huisvesting voor die groep. De ontwikkelaar zegt nog volop in overleg te zijn, maar bewoners vinden dat dan eerst de aangevraagde vergunning ingetrokken moet worden.