Vrouwelijk geslachtsorgaan van design-scherven op expositie in Wall Street Eindhoven

Toen ze een drempeltje over het hoofd zag, sloeg de enorme verzameling van Lommen aan kopjes en schoteltjes genadeloos te pletter . ,,Ik moest mezelf bijeen rapen, maar ik bedacht me dat ik de scherven op een andere manier kon inzetten.’’ De Eindhovense maakte van de nood een deugd. Van de brokstukken schiep zij, naar de contouren van een vagina, een kunstwerk en deze is vandaag en morgen te bezichtigen in Wall Street, aan het Stadhuisplein in Eindhoven.

Deze pop-uplocatie is een bar annex restaurant voor bijzondere evenementen. Dit weekend staat Wall Street in het teken van het vrouwelijk geslachtsorgaan. Lommen: ,,Samen met designers en kunstenaars hebben we een expositie ingericht, die bestaat uit illustraties, keramiek en andere creatieve uitingen, die allemaal binnen het thema passen. Het is heel toegankelijke kunst en niet zo heftig als het in eerste instantie lijkt. Je schrikt er niet van, of zo.”

Op je bord, aan de muur, op het podium en op de dansvloer: overal valt op diverse manieren te genieten van wat ook wel de flamoes wordt genoemd. Gerechten als oesters, artisjokken, maar ook een druivencocktail en een tompoes kunnen dit weekend worden besteld in restaurant De Rose Doos op Wall Street. Ook Eyliens oma komt proosten, want ondanks haar aanvankelijke schroom is zij inmiddels wel benieuwd naar wat er van haar theekopjes terecht is gekomen, want ook zij vulde de collectie aan. ,,Toen ze hoorde dat het echt geen ordinaire bedoening is, leek het haar toch wel heel spannend.”