Tegenwoordig staan vrouwelijke auteurs hun mannetje, maar tot de 20ste eeuw publiceerden ze in het geniep of onder de naam van een man. Maria van Deutekom geeft binnenkort in Best een presentatie over schrijfsters van vroeger en nu.

Volledig scherm ED20221024-0013-Oirschot-Maria van Deutekom vertelt over schrijfsters. © Juan Vrijdag / DCI Media

,,Het gaat niet alleen over de schrijfsters zelf, maar ook over hoe vrouwenpersonages zich in de loop der jaren binnen de literatuur ontwikkeld hebben” vertelt Van Deutekom. Als reactie op de opmerking dat dat best wel een beetje saai klinkt, schiet ze in de lach.

“Nee joh. Het is juist heel interessant hoe die ontwikkeling is gegaan! Stel je voor: vrouwen werden vroeger als godinnen beschouwd, het ‘vrouwelijke’ werd vereerd. Maar langzaam maar zeker veranderde dat. De ‘mannelijke’ factor begon te domineren en als vrouw was je op een gegeven moment óf een heilige, óf een heks. Meer smaken waren er niet. Maar door de feministen is dat langzaam maar zeker weer veranderd. Er kwamen steeds meer verschillende types naar buiten en die vonden allemaal hun plek in de literatuur.”

Madammen in een bontjas

In Van Deutekoms presentatie komen dus niet alleen schrijfsters voorbij, maar ook die verschillende types. Van jonge Vestaalse maagden uit de klassieke oudheid tot literaire heldinnen van nu. “Ik vertel over elegante dametjes, gespierde dragonders, enge heksen met punthoed, mollige lachebekjes, Jeanne d’Arc, een madam in een bontjas en de liefste van alle moeders. Over schrijfsters die in het geniep publiceerden tot en met een ‘grande dame’ als Connie Palmen.”

Vroeger werden vrouwelijke schrijfsters bepaald niet aangemoedigd. “Ze konden veel beter gaan handwerken of borduren, dat was minder gevaarlijk. Dat ze boeken lazen was eigenlijk al niet de bedoeling.”

Uit de schrijverskast gekomen

Veel vrouwelijke auteurs schreven onder een mannelijk pseudoniem en behaalden zo grote successen. “Georg Eliot, schrijver van het boek Middlemarch is daar een mooi voorbeeld van. Het verscheen in 1871 en werd de beste Britse roman aller tijden. Er is zelfs een tv-serie van gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam Eliot uit de schrijverskast: ze bleek een vrouw te zijn. Mary Anne Evans. En zo zijn er wel meer te noemen: auteurs waarvan we dachten dat het mannen waren, maar waar een vrouw achter schuilging.”

Nog niet eens zo lang geleden was er in Nederland eigenlijk ook nog maar weinig waardering voor vrouwelijke auteurs. “Als het om de grote thema’s ging, kwam het altijd weer op Wolkers, Van ’t Reve of Mulisch uit. Boeken van vrouwen werden niet eens als literatuur gezien, maar als dameslectuur. Maar daar is gelukkig verandering in gekomen. Nu winnen Connie Palmen, Heleen van Rooijen en Saskia van Noort ook allerlei prijzen.”

Quote Ik ben onafhanke­lijk maar maak gerust stamppot voor mijn man Maria van Deutekom

Tijdens de presentatie leest Van Deutekom ook fragmenten voor en toont ze veel beeldmateriaal. “Ik laat van alles voorbij komen want er zijn zoveel verschillende vrouwenrollen. Het is jammer dat er zo vaak in uitersten wordt gedacht, want zo werkt het niet. Ik ben zelf een enorm onafhankelijk type, heb altijd gestudeerd en gewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewoon een keer een lekkere stamppot voor mijn man kan maken omdat hij dat toevallig zo lekker vindt. Het een sluit het ander niet uit!”

De presentatie vindt plaats op 2 november in de Bibliotheek in Best, van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan bij de bibliotheek.