Vrouwen gestoken en beroofd omdat ze in de verkeerde 'hood’ van Veldhoven waren

DEN BOSCH - Even moeten twee vrouwen zich in New York hebben gewaand in plaats van in Veldhoven. Twee gemaskerde kerels vielen hen aan, en dat was hun eigen schuld want ze waren ‘in de verkeerde hood’, riep een van hen. In de verkeerde buurt, vertaalde de tweede. De vrouwen kregen een taser tegen hun lichaam en eentje werd in haar buik gestoken.