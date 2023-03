Vrouwen laten zien wat er speelt in hun hart en leven tijdens Vrouwendag in Parktheater

EINDHOVEN - Een lach en een traan, ze komen beide voorbij tijdens zang, dans en gesprekken op de Internationale Vrouwendag ‘Embrace Equity’, oftewel ‘omarm de gelijkheid’ in het Parktheater in Eindhoven

Grote indruk maakt de modeshow met een vrouw gekleed als kindbruid, vrouwen pinken een traan weg. Ook komen emoties los bij het horen van muziek uit het thuisland. Maar de lach heeft deze zaterdagmiddag de overhand.

Vrouwen presenteren hun ondernemingen, veelal met zelfgemaakte artikelen. Zij vertellen hun verhaal en met elkaar laten zij zien wat ze te bieden hebben tijdens de Internationale Vrouwendag in de grote foyer van het Parktheater in Eindhoven.

De modeshow ‘Let her be’ van International Creative Women (ICW) laat veertien jurken zien die mensenrechten representeren. ,,Veertig vrouwen met zestien nationaliteiten hebben in veertien groepen een thema gekozen en dat verwerkt in de jurken”, vertelt Yolima Grandas van ICW.

Sally Ocana van ICW: ,,We zijn een mix van vrouwen en iedereen leeft anders. We hebben een manier gezocht om dit vanuit de vrouwen te communiceren.

Jurk met vleugels

De witte kaftans van ontwerpster Sameen Ansari zijn omgetoverd tot mooie creaties. De jurk met vleugels representeert de vrijheid van beweging. De jurk van het kindbruid staat voor vrijheid van slavernij. ,,Hiermee willen we oproepen tot discussie en actie om met z’n allen te werken aan de mensenrechten”, aldus Grandas.

De vriendinnen Angel en Anissa Elidrissi zien de emoties bij de vrouwen om hun heen. Angel: ,,Vandaag kunnen vrouwen zich op diverse manieren laten zien en dat delen met anderen. Het is multicultureel en kleurrijk. Die Inclusiviteit is belangrijk.”

,,Het is de moeite waard om hier te zijn. Vrouwen laten zien wat er speelt in hun hart en leven. Zij maken veel mee en er zit vaak meer achter. Aandacht hiervoor blijft nodig”, zegt Elidrissi.

Quote Ik verkoop ‘vrouwen­kracht’ door mijn creaties Özlem Nurver

Özlem Nurver van OziCraft is een van tientallen standhouders. Zij verkoopt haar handgemaakte tassen en schenkt een deel van haar omzet om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije te helpen. ,,Ik verkoop ‘vrouwenkracht’ door mijn creaties. Ik krijg de kans om mijn creativiteit en talenten te laten zien bij dit soort evenementen, waar wij vrouwen elkaar helpen. Ik ben blij om onderdeel te zijn van deze vrouwendag.”

De organisatie van de vrouwendag is in handen van stichting Centro Latinoamericano de Orientación (C.L.O.) De organisatie is opgericht om landgenoten wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur en hun te ondersteunen. Inmiddels zijn er veel samenwerkingen met verschillende Eindhovense organisaties. Zij hebben hun krachten gebundeld om een inspirerende vrouwendag neer te zetten.

Volledige gelijkheid

Bestuurslid Sara Villavicencio Llerena: ,,Wij willen dat vrouwen gelijkwaardig worden behandeld. In verschillende maatschappijen gebeurt dat niet. Vandaag geven wij daar aandacht aan. Op verschillende manieren laten vrouwen hun krachten zien en laten we ze ‘empoweren’.” Het thema van deze vrouwendag is gelijkheid, niet alleen in Eindhoven, maar in heel de wereld. De boodschap aan iedereen is: ‘Volledige gelijkheid voor alle vrouwen’.