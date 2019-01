Vrouwen met elkaar verbonden via Beautiful Connection in Eindhoven

De vrouwengroep Bautiful Connection is maandag gestart in de Achtse Barrier. Initiatiefnemers Antoinette Vrijsen en Wendy Boeijen zoeken de verbinding met vrouwen in Woensel-Noord van 40plus tot 80min. Vrijsen (66): ,,In oktober ben ik met pensioen gegaan. Tja en wat ga je dan doen? Er zijn al veel clubjes voor alleen ouderen. Wij zochten naar vernieuwing, verbinding tussen vrouwen in de leeftijdscategorie 40-80. Wendy is 44 en wij vullen elkaar goed aan en zo is het idee ontstaan.”

Laagdrempelig

Boeijen: ,,We proberen zoveel mogelijk mensen uit de wijken de invulling te laten doen van het programma. Iedereen draagt een steentje bij. De koffie en thee krijgen we deze keer van De Mortel. Voor onze Facebookpagina en mailadres hebben we hulp gekregen van Wesley van Lingen. Shelly steunt ons, maar omdat vrouwen zich aanmelden voor haar cursus, krijg je een wisselwerking. Wij vragen een kleine bijdrage omdat wij het laagdrempelig willen houden.” Behalve De Mortel doen nog andere buurthuizen mee: Heidehonk in de Woensels Heide, Het Trefpunt in de Tempel en het Steunpunt in Vlokhoven. Aan het jaarprogramma wordt druk gewerkt. Vrijsen: ,,We gaan een dag buiten schilderen, een djembé sessie, maar er komen ook sprekers en we gaan een uitje maken.”