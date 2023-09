Vuilophaler waarschuwt voor de gevaren van weggooien telefoon, want dit kan er gebeuren

indebuurt.nl September 2023: dit is er deze maand te doen in Eindhoven

De zomervakantie is voor de meeste Eindhovenaren voorbij en het nieuwe schooljaar is net begonnen. Gelukkig komen er in september genoeg evenementen aan in Eindhoven. Pak die agenda er maar bij! Hier check je de uittips voor de nieuwe maand.