Vuurwapen gezien bij woningoverval in Eindhoven; minstens 3 daders weg met buit

Eindhovens meisje staat plots oog in oog met overvaller: ‘Ik probeerde nog zijn pistool af te pakken’

17 december EINDHOVEN - Een man, gekleed in de outfit van een pakketjesbezorger, heeft dinsdag op klaarlichte dag een gewapende overval gepleegd op een woning in de Dammestraat in Eindhoven. De 14-jarige Damla Asil keek plotseling recht in de loop van zijn pistool.