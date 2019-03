'Vuurwapengevaarlijke' Joao Da S. (46) internationaal gezocht voor ontvoeren zoontje (8) in Eindhoven

EINDHOVEN - De man die vorig jaar zijn 8-jarig zoontje had ontvoerd in Eindhoven, is deze week op de internationale opsporingslijst geplaatst. Het gaat om de 46-jarige Joao Da S. Bij de ontvoering was ook de neef van de vader betrokken, meldt de politie woensdag. Het ontvoerde jongetje werd onlangs teruggevonden in Barcelona . Toevalligerwijs gaat het om een hele andere zaak dan de ontvoering die eerder vandaag in Eindhoven plaatsvond .

De 46-jarige Da S. en zijn neef namen het jongetje zonder toestemming van de moeder mee en scheurden vanaf de Kruisstraat in Eindhoven weg in een auto. De recherche begon een groot onderzoek naar de verblijfplaats van het jongetje, de vader en de neef, maar kreeg lange tijd niets voor elkaar.

Tot vorige maand, toen er bij de politie betrouwbare informatie binnenkwam dat het drietal zich in Barcelona zou bevinden. In overleg met de Spaanse politie leidde dat vorige maand tot een actie bij een woning in de Spaanse stad. Het jongetje werd daarbij bevrijd en herenigd met zijn moeder.

Veilige plek

Hij was in goede gezondheid en zit inmiddels samen met zijn moeder op een veilige plek. Bij het jongetje was ook de neef aanwezig. Hij werd aangehouden en is voorlopig vrij, maar nog altijd verdachte.

Joao Da S. werd niet aangetroffen en is nog steeds spoorloos. De zoektocht naar hem is in volle gang. ,,Op allerlei manieren hebben wij geprobeerd om hem te pakken, maar tot op heden is dat niet gelukt”, laat een politiewoordvoerder weten.

Internationaal gesignaleerd

Da S. weet volgens de politie dat hij gezocht wordt en hij staat internationaal gesignaleerd. Hij staat staat volgens de Spaanse politie bekend als iemand die zeer gevaarlijk en gewelddadig kan zijn. Hij wordt verdacht van een groot aantal geweldsmisdrijven en is mogelijk gewapend.

,,Wij houden er rekening mee dat hij in Nederland is en hopen nog steeds dat hij zich bij de politie meldt. Om zijn arrestatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden hebben wij in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om zijn naam en foto naar buiten te brengen”, zo laat het onderzoeksteam weten.