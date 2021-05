Vuurwapengevaarlijke vader die zoontje in Eindhoven ontvoerde nét op tijd gepakt voor zijn rechtszaak

Dilano uit Eindhoven staat zonder ervaring in finale van modellen­wed­strijd: ‘Het lag niet in de planning’

29 april EINDHOVEN - Een droom om model te worden heeft Dilano de Kleijn uit Eindhoven nooit gehad. Toch staat hij zaterdagavond in de finale van Misters of the Netherlands. En hij is niet eens echt zenuwachtig.