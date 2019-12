Vuurwerkoverlast Eindhoven: teller staat op 1571 klachten

Inwoners kunnen meldingen doorgeven via de Eindhovense BuitenBeter-app, via eindhoven.nl/buitenbeter en door (tijdens kantooruren) te bellen naar 14040. In Helmond lag het aantal vuurwerkoverlast-meldingen eerder deze maand een stuk hoger dan in Eindhoven. Het is onbekend hoe hoog de score hier op dit moment is, door vakantie van medewerkers.

Bij de 1571 klachten in Eindhoven gaat het zowel om harde knallen als om schade door vuurwerk. ‘Dit aantal is nog niet geanalyseerd en ongefilterd, dus we kunnen er op dit moment geen duiding aan geven’, zegt een woordvoerder. Of de overlast in bepaalde wijken hoger is dan elders, wil ze niet zeggen. ‘Hotspots benoemen we niet voordat de campagne voorbij is en de resultaten geanalyseerd zijn. Hoeveel schade er door vuurwerk is aangericht, maken we net als in voorgaande jaren medio januari bekend.’

Melden leidt niet meteen tot actie. Er wordt niet speciaal gehandhaafd op de overlast vanwege beperkte beschikbare capaciteit bij politie en Stadstoezicht, schrijft de gemeente op haar site. ‘We gebruiken deze jaarwisseling om te inventariseren hoe groot de overlast is en waar die zich vooral afspeelt. Dit wordt volgend jaar meegenomen in een plan van aanpak voor de komende jaarwisseling.’

Vuurwerkvrije zones: wel in Helmond, niet in Eindhoven

Eind 2018 maakte de Eindhovense burgemeester Jorritsma al duidelijk dat politie en stadstoezicht te weinig capaciteit hebben. Daarom heeft Eindhoven ook geen vuurwerkvrije zones aangewezen, ook al was een meerderheid van de gemeenteraad voorstander van dit idee van GroenLinks. Op de gemeentesite staat hier het volgende over: ‘Dat in Eindhoven niet wordt gekozen voor vuurwerkvrije zones is zo omdat dit juist tot meer onduidelijkheid en meer overlast leidt.’ Helmond heeft wel vuurwerkvrije zones aangewezen: de omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en het dierenpark in de Warande.