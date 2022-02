Vuurwerkschade explosief gestegen in Zuidoost-Brabant, afsteekverbod heeft weinig geholpen

Prins 32 d’n Urste moet met haar twaalf Vrouwkes van de Toekomst een flinke inhaalslag maken

EINDHOVEN - Terwijl de Federatie Eindhovens Carnaval nog heel voorzichtig denkt over een prinses carnaval, heeft Café Wilhelmina op de elfde van de elfde inmiddels al haar derde prinses gekozen. Die overigens wel gewoon prins heet: Prins 32 d’n Urste. Maar of ze dit jaar al in actie komt is nog maar de vraag.

10 februari