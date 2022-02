Opnames van ijzingwek­ken­de kreten in de rechtszaal, officier eist twaalf jaar cel voor steekpar­tij­en in Eindhoven

Opnames van ijzingwekkende kreten in de rechtszaal, twee keer, horend bij twee verschillende steekpartijen waarvan twee Eindhovense vrouwen het slachtoffer werden. De officier van justitie denkt dat de 50-jarige Eindhovenaar in het strafbankje twee keer de dader was en eist twaalf jaar cel.

10 februari