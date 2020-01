Vuurwerkverbod op komst in Eindhoven

In Eindhoven is een verbod op gevaarlijk vuurwerk op komst, linksom of rechtsom. Als het aan het Eindhovense stadsbestuur ligt, komt het kabinet-Rutte nog dit voorjaar met maatregelen tegen deze ‘uit de hand gelopen traditie'. Gebeurt dat niet, dan gaan de gemeenteraad en het college van B en W zelf aan de slag met maatregelen.

Dat was de uitkomst dinsdagavond laat van een chaotisch en bij vlagen vrij verwarrend debat in de Eindhovense gemeenteraad. Die verwarring zat 'em er vooral in dat vrij lang niet duidelijk was of de raadsfracties een lokaal vuurverbod van de grond willen krijgen, of dat ze van burgemeester John Jorritsma verwachten dat hij zich zou inzetten voor een landelijke vuurwerkverbod.



Ook bleek lang onduidelijk om wat voor verbod het zou moeten gaan: een algeheel vuurwerkverbod of een verbod op (gevaarlijk) knalvuurwerk.

Ook vorig jaar drong de Eindhovense gemeenteraad bij het college al aan op een vuurwerkverbod in de stad. Toen kon burgemeester Jorritsma een motie van de raad die daar toe opriep nog naast zich neerleggen, met als argument dat naleving van dat verbod in de praktijk niet haalbaar was, alleen al omdat er onvoldoende agenten waren om naleving daarvan te controleren

Vuurwerkschade: in de Genneperparken werden afvalbakken opgeblazen. Dit jaar werd al snel na nieuwjaarsnacht duidelijk dat een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad opnieuw veel voelde voor een vuurwerkverbod. De behoefte daaraan nam zelfs toe toen bleek dat de schade in Eindhoven tijdens de nieuwjaarsnacht uit kwam op een bedrag van 80.000 euro. Met name GroenLinks, D66 en PvdA drongen daar sterk op aan.



In de aanloop naar de vergadering van afgelopen dinsdag liet burgemeester Jorritsma de raad al weten eerst de uitkomst van de landelijke discussie te willen afwachten. GroenLinks, D66 en PvdA wilden daar echter niet op wachten, zo bleek bij de raadsvergadering, en stelden opnieuw voor een verbod in te voeren.

Opnieuw vonden ze daarbij de burgemeester op hun weg, maar ditmaal met een andere argumentatie. ,,Hier is sprake van een uit de hand gelopen traditie, en we merken dat er sprake is van een kentering in de publiek opinie en ook in de politiek”, hield Jorritsma de raad nu voor.

De burgemeester zei verder dat hij in het landelijke veiligheidsoverleg met de minister - evenals zijn collega's van de andere grote steden - aangedrongen heef op een verbod op risicovol vuurwerk. ,,Er komen nu echt stappen van dit kabinet. Die zie ik met vertrouwen tegemoet. Er is echter wel nieuwe wetgeving voor nodig. Laten we daar eerst op wachten. Maar als die uitblijft ben ik het met de raad eens dat we nu zelf aan de slag moeten.”