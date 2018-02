VVD Eindhoven: 'Teveel verkiezingsdebatten georganiseerd'

"Ik hoop dat de reden voor die grote hoeveelheid is dat de politiek meer leeft. Dat mensen in de gaten hebben dat de gemeente in financieel zwaar weer zit, dat de bereikbaarheid van de stad onder druk staat", zegt Oosterveer. Op zich is de VVD daar blij mee. "We hebben gelukkig ook genoeg kwalitatief goede mensen om naar al die debatten toe te sturen. Maar het gaat mij om die organisatoren, die veel energie in zo'n avond steken en ook veel publiek en media-aandacht verwachten. Die worden straks misschien teleurgesteld."

Samen

Oosterveer denkt dat het wellicht beter is als partijen (gezamenlijk) een aantal uitnodigingen afslaan en organisatoren voor te stellen om in plaats daarvan samen 1 debat over meerdere onderwerpen te houden. Hij heeft andere partijen voorgesteld om hierover te overleggen. Maar die blijken niet voor deze oplossing te voelen.

GroenLinks-lijsttrekker Rik Thijs ziet het probleem niet. "We mogen blij zijn dat er zoveel organisaties en clubs zijn die voor hun achterban een debat organiseren. Het betekent dat de politiek leeft in de stad." Ook het Ouderen Appèl voelt niet voor het voorstel van de VVD. "We willen de politiek toch dichter bij de burger brengen? Wij hebben onze kandidaten ook gewaarschuwd dat ze in deze periode hun avonden vrij moeten houden. Je moet mensen niet teleurstellen." "Ik snap het punt van de VVD wel. Ik vind het ook heel veel", zegt Henk Jager, lijsttrekker voor de ChristenUnie. "Het is zeker in die laatste weken voor de verkiezingen elke avond bal. Grote fracties hebben de luxe dat ze die kunnen verdelen over meerdere personen. Wij moeten als kleine fractie keuzes maken. Maar voor ons is dat eigenlijk niks nieuws."