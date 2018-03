VVD en GroenLinks winnaars in Eindhoven, raad bestaat straks uit dertien partijen

EINDHOVEN - De VVD en GroenLinks zijn de winnaars van de raadsverkiezingen in Eindhoven. De VVD is voor het eerst de grootste partij in Eindhoven. GroenLinks boekte een historische winst van drie zetels.

De partijen hebben nu ieder zeven zetels in de raad. De Eindhovense raad is na woensdag verder versplinterd geraakt. De raad bestaat straks uit maar liefst dertien partijen. De opkomst in Eindhoven was met 46,5% iets hoger dan vier jaar geleden.

De VVD kwam als grootste partij uit de bus met 14,8 procent van de stemmen. De liberalen boeken daarmee een zetel winst. Het is voor het eerst dat de VVD in Eindhoven de grootste partij is, tot tevredenheid van lijsttrekker Marcel Oosterveer.

GroenLinks groot

Helemaal in lijn met de landelijke trend boekte coalitiepartner GroenLinks ook in Eindhoven een grote zege. De partij van lijsttrekker Rijk Thijs kwam uit op 14,5 procent. Het aantal raadszetels steeg van vier naar zeven, tot grote vreugde van Thijs en de zijnen.

De winst van beide partijen ging ten koste van de andere drie coalitieparten. De PvdA levert twee zetels in en komt uit op zes, evenals D66 dat een zetel kwijt raakte. Voor de SP zijn de druiven zuur: de partij was vier jaar geleden de grote winnaar. Maar van de zeven zetels van toen blijven er nu maar vier over. Afgelopen periode splitsten twee raadsleden zich af van de SP. Die afsplitsing, de Brede Beweging Linksom, komt met een zetel in de raad.

Grote teleurstelling ook bij het Ouderen Appèl van Dré Rennenberg. Die partij verloor drie van de vijf zetels. Nieuwkomer 50Plus komt meteen in de gemeenteraad, en wel met twee zetels. Ook een andere nieuwkomer, Denk, maakt met een zetel zijn entree in het Eindhovense stadhuis.

Forum040 niet

Twee andere nieuwkomers, Stratums Belang en Forum040, wisten de kiesdeler niet te halen. De ChristenUnie bleef op een zetel steken, Leefbaar Eindhoven leverde een van de twee zetels in. De Lijst Pim Fortuyn wist het aantal zetels juist te verdubbelen: van een naar twee.

Het bleef woensdagavond in het Eindhovense stadhuis tot het einde toe spannend wie de verkiezingen zou winnen. Aanvankelijk leek het verlies van de PvdA mee te vallen. Maar nadat rond half elf de helft van de stemmen geteld was, tekende zich al een ruime winst voor GroenLinks af en leek het er al op dat de VVD de grootste partij zou worden.

Dicht bij elkaar

Opvallend in de uitslag is verder dat alle grote partijen qua zetelaantal dicht bij elkaar zitten. Dat maakt de coalitievorming op voorhand al tot een lastige puzzel.