VVD-vragen over biodiesel in bevrijdingstocht Eindhoven ‘een beetje dom’

Één rechtszit­ting over knip in Vestdijk en oversteek Ten Hagestraat Eindhoven

10:15 EINDHOVEN - Mag er wel of niet doorgaand verkeer rijden over de Vestdijk in Eindhoven? En hoe moet het met de moeilijke fietsersoversteek in de Ten Hagestraat? Die vragen komen binnenkort aan de orde in één rechtszaak met alle betrokken partijen, tegen de gemeente Eindhoven.