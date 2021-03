Vwo’ers Joep en Joshua: ‘Degenen met veel contacten en veel virusdeeltjes moeten voorrang krijgen bij vaccinatie’

Zelf hebben de twee vwo 6-scholieren van het Van Maerlantlyceum niet de grote behoefte het van de daken te schreeuwen. Ze zochten in september een aardig onderwerp voor hun profielwerkstuk en vonden inspiratie in een filmpje over de vriendschapsparadox. ,,Die komt erop neer dat gemiddeld gezien je vrienden meer vrienden hebben dan jijzelf”, vertelt Joep Kratsborn in een klaslokaal op school.

Meer virusdeeltjes dan een ander

Joshua Rooijakkers toont een afbeelding met vier jongens van wie er twee ieder twee vrienden hebben, de derde heeft er één en de vierde komt tot drie. Dan volgt een redenering die aantoont dat degene met veel contacten als het gaat om het risico anderen te besmetten, veel meer aandacht verdient dan nu het geval is. ,,Zeker als het iemand is die meer virusdeeltjes uit stoot dan een ander”, zegt Joshua. Ze waren blij dat ze een onderwerp gevonden hadden dat aansluit bij de actualiteit.

Quote De strategie van het kabinet beschermt niet per se zoveel mogelijk mensen tegen het virus. Het beperkt eerder de ingrijpen­de gevolgen die het virus kan hebben op het leven van die mensen. De vraag is welk doel je wil nastreven Joep Kratsborn

Joep citeert uit een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer: ‘Binnen de strategie hebben we gekozen voor de hoofdroute die begint bij het vaccineren van de groepen mensen die het meest kwetsbaar zijn en de zorgmedewerkers die voor hen zorgen. Het doel is om in een zo kort mogelijk tijdsbestek, zo veel mogelijk mensen te beschermen tegen het virus.’ ,,Best vreemd”, stelt hij. ,,Deze strategie beschermt namelijk niet per se zoveel mogelijk mensen tegen het virus. Het beperkt eerder de ingrijpende gevolgen die het virus kan hebben op het leven van die mensen. En de vraag is welke van de twee doelen je wil nastreven.”

Kijk naar de verdeling van het r-getal

Uit onderzoek blijkt dat 70 tot 80 procent van de mensen die besmet zijn niemand anders besmetten, weet Joep. ,,Maar een kleine 10 procent van de primaire gevallen zorgt zelfs voor meer dan 80 procent van de secundaire besmettingen. Daaruit blijkt dat we juist naar de verdeling moeten kijken van het vaak genoemde r-getal in plaats van het getal zelf.” De scholieren betogen dat de vriendschapsparadox kan helpen bij het bepalen wie degenen zijn met de meeste contacten en dat gericht onderzoek moet kunnen uitwijzen wie er veel virusdeeltjes uitstoot. ,,Die zou je dan ook voorrang moeten kunnen geven bij de vaccinatie”, suggereert Joshua. ,,Binnen de kortste keren heb je zo het virus onder controle.”

Wel of niet op kamers?

Hij noch Joep voelt de behoefte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of andere autoriteiten te informeren over hun bevindingen. Ze zien wel het grote belang dat de vriendschapsparadox kan hebben voor de viruscontrole binnen onze samenleving. Hun voornaamste doel was een gedegen profielwerkstuk, en dat is gelukt. Bovendien wacht de rest van het eindexamen. En daarna voor beiden een studie econometrie. Waar, dat hangt van corona af. ,,Op kamers in Rotterdam lijkt ons wel mooi”, zegt Joep. Joshua: ,,Maar als er na de zomer nog steeds colleges online zijn, kan dat ook eenzaam zijn. Dan gaan we liever naar Tilburg, dan kunnen we nog even thuis blijven wonen.”