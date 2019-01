Waar blijft de oplossing voor het verkeersprobleem in de regio Zuidoost-Brabant?

Het was op 14 juli 2003 dat een met brandbaar gas gevulde vrachtwagen op de snelweg ten zuidwesten van Eindhoven schaarde en in brand vloog. Vanwege het gevaar dat de truck zou exploderen, werd al het verkeer in de directe omgeving urenlang stilgelegd. Het risico was zelfs zo groot dat het personeel van de omliggende kantoren en fabrieken gedwongen werd hun werkplek te verlaten, en buiten op veilig afstand moest afwachten tot het gevaar was geweken.

Het gevolg van dit ongeluk? Een verkeersinfarct in het hart van Zuidoost-Brabant dat zijn weerga niet kende. Tot in Helmond, de Peel en de Kempen raakte het wegennet verstopt, omdat al het doorgaande (vracht-)verkeer op de snelweg noodgedwongen zijn toevlucht nam tot lokale wegen. En de politieke conclusie na deze bijna-ramp? De structuur van het Zuidoost-Brabantse wegennet voldoet niet. Als ergens op de snelweg zoiets gebeurt, heeft het doorgaande verkeer geen uitwijkmogelijkheid en loopt het geheid in de hele regio vast. Er was een alternatief nodig.

Ruit

Binnen de kortste keren werd een nog net niet vergeten plan uit de jaren negentig uit de kast gehaald en afgestoft: de voltooiing van wat de Ruit rond Eindhoven was gaan heten. Er zou een nieuwe weg worden aangelegd tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279, ten oosten van Helmond. Zo zou Zuidoost-Brabant eindelijk de verkeersstructuur krijgen die door planologen al in de jaren zeventig op de tekentafels als noodzakelijk was gezien om de bereikbaarheid van de regio te waarborgen.

De voordelen van die nieuwe weg? Doorgaand verkeer heeft bij drukte een alternatief. De overbelasting van de snelweg tussen Helmond en Eindhoven neemt af. En er is minder sluipverkeer in de dorpen tussen beide steden.

Inmiddels zijn we zestien jaar verder. Het verkeer is alleen maar drukker geworden. Door de groeiende economie wordt het voller en voller op de weg. Regelmatig staat iedereen stil. Er hoeft maar iets te gebeuren - een paar ongelukken, zoals afgelopen dinsdag - en het loopt helemaal vast.

Sneuvelen

Het plan voor de Ruit sneuvelde definitief in 2014, nadat de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten van het CDA er niet in geslaagd was alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Iemand wilde een oplossing voor de problemen, maar niemand wilde een weg in zijn achtertuin.