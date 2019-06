Waar gaat het oranje bevrijdingsrokje van Henk Konings uit Bergeijk naartoe?

Eindhoven In Beeld opent zondag 15 september een expositie over 75 jaar bevrijd Eindhoven. In deze expositie geven onze vrijwilligers door fotoposters en film een brede kijk op de Eindhovense oorlogsgeschiedenis. In vitrines komen voorwerpen die toen een rol speelden. Ook dragen Eindhoven Museum, RHCE, Archeologie, Museum Brigadegarde Prinses Irene en particulieren bij.



Voorwerpen zijn bijvoorbeeld bonkaarten, een Jodenster en de uitrusting van onze bevrijders. Het papieren rokje van Henk Konings zal een goed zichtbare plek krijgen in onze vitrines. Onze exposities zijn elke werkdag van 11 tot 16 uur gratis te bezoeken en dan is het rokje voor iedereen te bewonderen. Na de expositie brengen we de rok onder in de collectie van het Eindhoven Museum waar deze bewaard wordt voor een volgende gelegenheid onder goede klimaatomstandigheden. Op dit moment hebben we een leuke expositie over de vele aspecten van de Eindhovense geschiedenis genaamd: ‘Geworteld in Eindhoven’.