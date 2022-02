Waar is de mol? Landelijke mollentelling ook in Genneper Parken Eindhoven

Age Opdam kende de mollentelling nog niet. De mollen zelf des te beter. ,,Het is een fascinerend beestje, maar wij hebben er veel last van”, vertelt de ecologische boer van de Genneper Hoeve in Eindhoven. In de weilanden rondom de boerderij is tellen van de molshopen onbegonnen werk. Sommige zijn zó groot dat het lijkt alsof er een vos aan de gang is geweest.”