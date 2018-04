Waar kan je zondag wél PSV-Ajax kijken in Eindhoven?

EINDHOVEN - Tijdens de wedstrijd PSV-Ajax aanstaande zondag in Eindhoven worden er geen grote schermen opgehangen in de stad. Ook al is er een kans dat PSV de titel in de wacht sleept, het Eindhovens college durft het niet aan om nog meer publiek naar de binnenstad te trekken. Jammer, maar voor de horeca-ondernemers wel een uitgelezen kans om het op hun eigen manier in te vullen.

Café 't Lempke

Tom van Brussel van café 't Lempke liet al weten om tien uur 's ochtends open te gaan en 24 man aan personeel te hebben ingeroosterd. Normaal zijn er dat acht. De bierbrouwer heeft hij gevraagd beschikbaar te zijn voor het tussentijds aanvullen van de biervoorraad op zondag, er zijn 200 tot 300 kampioenshirts besteld. ,,We kunnen er vast nog meer verkopen", zegt hij hoopvol.

Biki90

Zoals we van de mannen van Biki90 gewend zijn, zullen zij het potentiële kampioenschap groots aanpakken. Met Het Grote Lekker Winnen Feest wordt de Schuilplaats/The Saint aan Stratumseind weer omgetoverd tot een tweedaags-festival. De wedstrijd wordt in voorcafé The Saint bekeken. Bij winst worden de deuren naar de Schuilplaats geopend, vertelt René Bakkerus van Biki90.

"Ajax eraf schoppen en dan in het zonnetje het kampioenschap vieren. Het moet een historische dag worden." Op het podium staan onder meer Puinhoop Kollektiv, Rugged, Mooikaap Maikel, Nixus en Brocco.

Underdog Café

Als enige echte Amerikaanse Dive Bar in de Kerkstraat waar het vooral om sport draait, kan Underdog café niet ontbreken natuurlijk. Met vijf schermen binnen en twee schermen buiten hoef je geen moment van de wedstrijd te missen. Ook hier gaan ze om tien uur 's ochtends al open zondag. "Uiteraard ga ik er vanuit dat ze de wedstrijd winnen," zegt eigenaar Nick op 't Veld. "Iedereen kan de Eredivisie hier al het hele seizoen volgen dus wordt het ook één groot feest hier als ze zondag winnen natuurlijk." Met een biertje in de ene hand en een hotdog in de andere, moet dat geen probleem zijn.

O'Sheas + The Little One

In de Jan van Lieshoutstraat kan je er sowieso van uitgaan dat het feest losbreekt als PSV wint. De Irish Pub O'Sheas en The Little One hebben zowel binnen als buiten schermen hangen. Bij O'Sheas zijn dat er elf om precies te zijn en één grote buiten. Maar ze organiseren niks speciaals in aanvang naar de wedstrijd. "Dat is hier niet nodig", zegt Kevin van O'Sheas. "Dit is één van de favoriete plekken om voetbal te kijken voor de supporters dus ze weten ons wel te vinden."

Altstadt

Ook Café Altstadt op Stratumseind is zo'n plek die niet hoeft aan te kondigen dat een mogelijk kampioenschap groot feest wordt. De vier tv-schermen en het grote scherm boven het podium staan altijd aan als PSV speelt dus aanstaande zondag ook. "We hebben hier altijd een vast clubje dat komt kijken", zegt eigenaar Luitzen Boonstra. "Als ze winnen wordt het natuurlijk op de eigenwijze manier gevierd die iedereen gewend is van ons."

Eigen ogen