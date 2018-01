Waar komt die 200 miljoen voor Brainport vandaan?

EINDHOVEN - Brainport is bereid 200 miljoen euro bij te passen als het kabinet 170 miljoen euro investeert in voorzieningen en technisch onderzoek in Zuid-Nederland. Waar komt die 200 miljoen vandaan?

Het lieve sommetje van 170 miljoen euro vraagt Brainport Eindhoven aan het kabinet, om te investeren in een aantrekkelijk voorzieningenniveau en in toegepast wetenschappelijk onderzoek. Waardoor Eindhoven en Brainport interessanter worden voor al die slimme kenniswerkers van over de gehele wereld die de bedrijven in Brainport nodig hebben. Zelf zet de regio daar een investeringsbedrag van 200 miljoen euro tegenover.

Gaat al dat geld straks in een grote pot waaruit alle verschillende projecten in dit Brainport-plan betaald worden? En dat bedrag van 200 miljoen dat de regio op tafel legt, waar komt dat opeens vandaan? Moeten de 21 gemeenteraden in de regio Zuidoost-Brabant daar nog een besluit over nemen?

Enquete poll Eindhoven heeft recht op 170 miljoen van de overheid voor Brainport Eens

Oneens Eindhoven heeft recht op 170 miljoen van de overheid voor Brainport Eens (80%)

Oneens (20%)

Optelsom

De werkelijkheid is - zoals bijna altijd - wat weerbarstiger dan papier. Die 200 miljoen is namelijk een optelsom van alle projecten die de komende jaren in de regio Zuidoost-Brabant onder de Brainport-vlag uitgevoerd worden, maar die vanuit verschillende geldstromen gefinancierd worden. Gedeeltelijk door Brainport zelf, gedeeltelijk door de 21 betrokken gemeenten maar ook door het provinciebestuur, door de regionale onderwijsinstellingen - TU/e, Fontys en Summa - en door het bedrijfsleven.

Zo is het de bedoeling dat het 80 miljoen euro kostende Fotonica Center, de plek voor onderzoek naar energiezuiniger chips om computerdata op te slaan, deels betaald wordt door de TU/e en deels door het Rijk. De Eindhoven Engine, een laboratorium voor toegepast wetenschappelijk onderzoek dat eveneens 80 miljoen euro moet kosten, zal worden gefinancierd door het bedrijfsleven enerzijds en het kabinet-Rutte anderzijds, zo is het plan.

Speelhuis en Tongelreep

Net als die plannen zullen ook veel andere onderdelen uit het omvangrijke Brainport-pakket nog nader uitgewerkt moeten worden. Dat geldt niet voor de verdere verbouwing van het nieuwe theater Speelhuis in Helmond, die 15 miljoen euro kost, al in uitvoering is genomen en door de gemeente Helmond zelf bekostigd wordt, inclusief de verzekeringspenningen, uitbetaald vanwege het afbranden van het oude Speelhuis. Het geldt ook niet voor de nieuwbouw van zwembad De Tongelreep in Eindhoven, kosten 20 miljoen. Daar heeft Eindhovense gemeenteraad op de begroting al geld voor vrijgemaakt.