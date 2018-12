Waar zijn de hennepkwekerijen? Politie vindt in Oost-Brabant veel minder plantjes dan voorheen

,,Het wordt voor criminelen in ieder geval steeds minder interessant en minder makkelijk om hennepkwekerijen op te zetten”, zegt Janssen. Sinds 2017 richt de politie zich meer en meer op de personen die de hennepkwekerijen mogelijk maken: de bouwers van de wiethokken, de elektriciens en de pandverhuurders en -eigenaren. Het gaat dus al tijden niet meer alleen om het vinden en opruimen van de hennep. Janssen: ,,Door meer en langer rechercheonderzoek te doen, pakken we ook de personen en organisaties achter de kwekerijen.” Daarnaast probeert justitie steeds sneller bij het geld van de criminelen te komen, vooralsnog met beperkt succes. ,,Het is lastig hard te maken in welke mate de daling toe te schrijven valt aan het succes van de integrale aanpak.”

Meer capaciteit voor synthetische drugs

In politiedistrict Eindhoven werden de meeste kwekerijen gevonden in de eerste helft van dit jaar: veertig. Den Bosch (37) en Helmond (25) volgen op de voet. De kwekerijen waren samen goed voor ruim 20.000 planten. Daarmee lijkt het totaal van ruim 65.000 planten over heel 2017 lang niet gehaald te worden. Ook het gewicht aan gevonden henneptoppen ligt fors lager: ruim 156 kilo tot half juli, vorig jaar was dat na een heel jaar bijna 735 kilo. Opvallend: in Den Bosch vond de politie de eerste zes maanden slechts 1,2 kilo terwijl het in Helmond om 107 kilo gaat.