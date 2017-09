'Waardering en aandacht zijn nodig om talent te managen'

"Vriendschap, geluk: de menselijke waarden zijn steeds belangrijker in werk. Net als creativiteit. Maar in de bestaande beoordelingsformulieren is daar nauwelijks aandacht voor", zegt Iris Zonneveldt (29), oprichter en directeur van Treams. "Van oudsher wordt in bedrijven gewerkt met kant en klare beoordelingsformulieren. Twee keer per jaar krijg je een gesprekje met je chef. Maar als je wilt dat jouw mensen goed presteren, dat ze het beste uit zichzelf halen, dat ze lol hebben in hun werk en gemotiveerd zijn om mee te werken aan de doelstellingen en strategie van het bedrijf, heb je niks aan twee gesprekjes per jaar", stelt Zonneveldt. Bij het managen van talent zijn aandacht en waardering de beste instrumenten, is haar overtuiging. "De manager is heel relevant, maar in een coachende en stimulerende vorm."

De Eindhovense start-up die in 2012 is opgericht onder de naam Treams ontwikkelt software waarmee ieder bedrijf een online managementplatform kan inrichten, waarop alle medewerkers een eigen account krijgen. Bedrijven gaan zich anders organiseren; er wordt steeds vaker gewerkt met een netwerk van teams. Dat vraagt ook om een andere manier van ontwikkelen, belonen, managen en stimuleren van talent, vindt Treams. Daarom ontwikkelde het bedrijf een digitaal platform waarop iedereen in het bedrijf aandacht kan geven en ontvangen. "Treams levert software voor prestatie, terugkoppeling, leren en ontwikkeling. Of je als bedrijf nou wilt groeien, fuseren, consolideren of innoveren: je moet ervoor zorgen dat je mensen zijn aangehaakt bij de strategie. Alleen als medewerkers betrokken zijn bij de collectieve ambitie kunnen ze het beste van zichzelf geven", legt Zonneveldt uit. "Met onze technologie maken we presteren, leren en ontwikkelen leuker. Iedereen die zichzelf een doel stelt, werkt hard om dit te behalen. Die voortgang wil je delen en je prestaties zichtbaar maken. Dat kan allemaal met ons platform. In onze app kun je ook je waardering laten blijken door een collega feedback te geven en zelfs een cadeautje te sturen. Eigenlijk helpen onze online tools om offline betere gesprekken te voeren en op de juiste momenten aandacht te geven. Als manager kun je via het digitale platform spontaan feedback geven aan je team en laten zien dat je om je mensen geeft."

Hard groeien