Waarderingssubsidie 1000 euro gemeente Eindhoven voor zeven buurtinitiatieven

De initiatieven zijn: Longcafé Mariette Crombach, waar longpatiënten elkaar ontmoeten om uit het isolement te komen; Buurttuin Tivoli is nieuw leven ingeblazen door Miranda Delhaes en vrijwilligers; Buurtontmoeting Drents Dorp heeft het werk van de Zonnebloem voor een dertigtal senioren overgenomen; Meerhoven24 dat in tien jaar is uitgegroeid tot een loopevenement van formaat, denkt na over een nieuwe opzet; Werkplaats Financiën Tongelre waar vrijwilligers buurtgenoten met geldproblemen helpen; Wijkcentrum Heidehonk in Woenselse Heide is door nieuwe vrijwilligers weer een bruisend buurthuis waar veel (zelfgeorganiseerde) activiteiten plaatsvinden; Buurtpreventieteam Gildebuurt zet zich in voor de veiligheid maar ook voor sociale thema’s.