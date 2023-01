Waarderingssubsidies voor buurtinitiatieven in Eindhoven

Clean up & Green up is zo’n initiatief van wijkbewoners die het Franz Leharplein schoonhouden. Inmiddels zijn er ook plannen om delen van het plein te vergroenen. De gastvrouwen van buurthuiskamer Nieuwe Maan in Drents Dorp zijn sterk betrokken bij ‘hun’ huiskamer. Ze vangen bezoekers op met een kopje koffie en proberen ze op te nemen in de wijk.

Van kinderdisco tot burendag

In de Nieuwe Erven organiseren twee vrijwilligers activiteiten voor kinderen en ouderen in de buurt. Van kinderdisco en burendag tot kerststukjes maken en een Halloweentocht. Ook delen ze maaltijden uit aan mensen die het moeilijk hebben. Het geld daarvoor sprokkelen ze zelf bij elkaar. In Tongelre hebben zes buurtbewoners de website Tongelre Online opgezet. Daarop kunnen wijkbewoners zien wat er te doen is én worden ze gestimuleerd om mee te doen met activiteiten of zelf iets te organiseren.

Wensen worden vervuld

De stichting Huiskamer voor vluchtelingen is er voor kwetsbare vluchtelingen die op een verblijfsdocument wachten. Elke werkdag komen er zo'n 60 vluchtelingen naar de Huiskamer om samen te eten, te douchen en kleding te wassen. Verder zijn er activiteiten waar ook buurtbewoners aan deelnemen. De Kindervakantieweek Woensel-West wordt alweer tien jaar georganiseerd door vrijwilligers. Voor een aantal kinderen is ‘de week’ echt hun zomervakantie waarin ook wensen worden vervuld. Op de Ouverture in de wijk Blixembosch tenslotte hadden omwonenden overlast van jongeren. Door met elkaar in gesprek te gaan is de situatie sterk verbeterd en is er geen overlast meer.

