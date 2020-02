Waarderingssubsidies voor Eindhovense initiatieven

Vraagte­kens bij verhaal verwarde vrouw in Eindhoven: ‘Als ze deze truc dagelijks uithaalt, verdient ze een mooi centje bij’

20:53 EINDHOVEN - Was het echt een verwarde vrouw, of toch een gehaaide oplichtster? Het verhaal dat de Eindhovense politie afgelopen weekend via Facebook naar buiten bracht, kwam meerdere Eindhovenaren bekend voor.