Waarom Eindhoven Airport bij mist stilligt, terwijl er van andere luchthavens gewoon gevlogen wordt

PSV moet zich ook in slechte tijden als een topclub gedragen

16:12 Het kon niet uitblijven. Zoals een beursgenoteerd bedrijf in turbulente economische omstandigheden een winstwaarschuwing afgeeft, zo moest ook de leiding van PSV deze week na een aantal belabberde sportieve prestaties met de billen bloot. In dit soort dingen is het zakenleven soms best te vergelijken met topsport. Wie zijn doelen niet haalt, legt verantwoording af aan aandeelhouders respectievelijk supporters. Falen is balen, het is niet anders.