Waarom het in de regio Eindhoven nog mistig is, terwijl de rest van het land nergens last van heeft

EINDHOVEN - Het is vrijdag mistig rond Eindhoven en Helmond. Op sommige plaatsen kon je vanmiddag niet verder kijken dan 500 meter. Opvallend is dat de rest van het land nauwelijks last heeft van de mist. Het concentreert zich alleen in Zuidoost-Brabant.

Het is rond Eindhoven zelfs zo erg dat vliegtuigen moeten uitwijken. Langzaam wordt het beter: tegen 15.00 uur was het zicht al iets meer dan een kilometer, wat officieel betekent dat er geen sprake meer is van mist. Maar nog altijd is het grijs en grauw.

Zuidoost-Brabant moet er vanuit gaan dat het vrijdag ook niet meer goed komt, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. De zon is al zo ver over zijn hoogtepunt heen, dat hij niet sterk genoeg is om de boel op te warmen.

Vochtige lucht

Hoe kan het dan dat het juist in deze regio zo mistig is? Janssen: ,,Het is moeilijk te zeggen waarom het zó lokaal is. Maar dit is de plek waar op dit moment de meest vochtige lucht hangt.” De temperatuur bij Eindhoven bleef lang schommelen rond het vriespunt. In de loop van de middag kwam het kwik wel boven nul, maar dat was te laat om de vochtige lucht op te warmen. Ook staat er maar weinig wind.