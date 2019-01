Waarom je in de ene gemeente nog van de weg glibbert, terwijl in de ander keurig gestrooid is

Op een aantal fietspaden tussen Waalre en Valkenswaard was de afgelopen dagen wel heel duidelijk waar de gemeentegrens lag. Aan de kant van Valkenswaard leek geen korrel gestrooid en was het spekglad, terwijl in Waalre gewoon doorgefietst kon worden. ,,Bijvoorbeeld op het snelfietspad Oude Spoorbaan dat vanuit Waalre uitkomt aan de Geenhovensedreef in Valkenswaard, was het bar en boos”, zegt Susan Kuylaars. Ook Paul de Meulensteen maakt dagelijks gebruik van het fietspad tussen Valkenswaard en de High Tech Campus. ,,Je kan precies zien waar Valkenswaard ophoudt en Waalre begint.” Voorzichtige conclusie: Valkenswaard kan in haar strooibeleid nog wat tips van Waalre gebruiken.