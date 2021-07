Waarom moest de nieuwe voorzittershamer voor Demos in 1964 helemaal uit Delft komen?

EINDHOVEN - De overhandiging van de voorzittershamer door een Delftse timmerman aan studentenvereniging Demos. Het is januari 1964 als deze foto gemaakt wordt. Wie kent het verhaal achter de foto of heeft nog herinneringen aan de studentenvereniging destijds? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

De foto van vorige week dan. Ze stonden als kind kwijlend voor de vitrines vol met lekkers en de foto van vorige week bracht al die herinneringen weer boven. Tientallen reacties kwamen er op het pand aan de Zeelsterstraat in Eindhoven waar vroeger een snoepwinkel van Jamin zat. Een van de eerste van Nederland weet Stan Geelen (78) te vertellen als zoon van de toenmalige uitbaters.

Wonen boven de winkel

,,Mijn opa en oma zijn er in de jaren 30 begonnen met een kruidenierswinkel. Het pand is mede door mijn opa zelf gebouwd. Later is het een Jamin geworden en heeft mijn moeder de zaak overgenomen. Links zat de winkel en rechts was de woonkamer. Daar woonden mijn opa en oma en wij woonden boven. Ook een tante woonde in huis en een oom woonde in een zelfgebouwd hutje in de tuin.’’

Geelen draaide in het weekend ook mee in de winkel. ,,Koekjes, bonbons, chocola en snoep. Ouderwets afgewogen per ons. Ik kon er zelf ook maar moeilijk vanaf blijven. Ik was vooral dol op de Mokka Melka's maar ook kersenbonbons gingen er goed in. ‘Blijf nou eens van dat snoep af Stan’, hoorde ik de hele dag. Dat ik op mijn vijftigste nog al mijn tanden had, mag een klein wonder heten.’’

Dubbeldik roomijs

Veel lezers refereren ook aan het ijs dat bij Jamin te koop was. Dubbeldik roomijs met aan beide zijden een koekje. Geelen kan het zich ook nog herinneren. ,,Op zondag was de winkel dicht en verkochten we het ijs vanuit het raam van de woonkamer. Daar stond dan een grote vriezer. We hadden vooral veel klanten die op bedevaart waren naar de Mariakerk in Veldhoven. Die kwamen allemaal bij ons door de straat en legden dan aan voor een ijsje.’’

De foto van vorige week is waarschijnlijk gemaakt vlak voor de sloop in 1964. Volgens Geelen moest het pand weg omdat het te ver naar voren stond. ,,De gemeente wilde de weg recht leggen en alle panden die voor de rooilijn stonden, moesten weg.’’

Alles onder het bloed

Volgens veel lezers zorgde de ligging van het pand inderdaad voor gevaarlijke situaties. Jopie Rosier uit Eindhoven weet nog dat haar moeder op een avond in het donker tegen de zijkant van het uitstekende deel aan was gelopen. ,,Ik was 14 maar weet nog precies hoe verschrikkelijk ze eruit zag. Alles zat onder het bloed en het litteken is altijd gebleven.’’

Volledig scherm Een timmerman uit Delft overhandigde in januari 1964 een nieuwe voorzittershamer aan het bestuur van studentenvereniging Demos in Eindhoven © Frans van Mierlo

