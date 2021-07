Waarom Park Hilaria Park Hilaria heet: ‘Nu zijn we wel klaar met de flauwe woordgrapjes’

Cathrien wil in andere ziekenhui­zen gaan opereren om achter­stand van 700 patiënten weg te werken

10:30 EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verwacht in 9 maanden tijd circa 700 mensen te opereren die eerder vanwege corona niet geholpen konden worden. Het ziekenhuis onderzoekt nu of het een deel van deze ‘inhaalzorg’ in de operatiekamers van andere ziekenhuizen kan uitvoeren.