Waarop stemmen Nederlandse moslims? Niet meer ‘automatisch’ op PvdA, Nida vergroot de keuzemogelijkheden

Duizenden per brief uitgebrach­te stemmen dreigen verloren te gaan: 'Het is nodeloos ingewik­keld’

9:05 EINDHOVEN - De kans is groot dat vele duizenden per brief uitgebrachte stemmen van 70-plussers verloren gaan. Het stemmen per brief is te ingewikkeld en de brieven met de stempluspas én de bijbehorende uitleg kwamen veel te laat, vreest directeur Wilma Schrover van KBO-Brabant.