Waarschuwing aan Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo: nascheiding afval is niet de enige oplossing

FC Eindhoven kaapt Haags kwartier­tje, maar blijft steken op gelijkspel tegen ADO

75 minuten lang had FC Eindhoven maandagavond amper iets in te brengen tegen ADO Den Haag, dat verzuimde een hogere score dan 0-1 neer te zetten in het eerste uur. Uit het niets kopte Naoufal Bannis een kwartier voor tijd raak, en deed zo de blauw-witte storm opzetten. De ploeg van trainer Rob Penders joeg na de 1-1 tot in de slotminuten tevergeefs op de eerste thuiszege op ADO sinds 1977.