Waarschuwing voor voormalig arts vliegbasis Eindhoven in klokkenluidersaffaire

EINDHOVEN - Geen berisping maar een waarschuwing. Een voormalige arts van de vliegbasis Eindhoven krijgt in hoger beroep een mildere straf in de slepende klokkenluidersaffaire.

Voormalig vliegerarts Derk Blikman had door het medisch tuchtcollege in Eindhoven een berisping opgelegd gekregen voor zijn handelen in de zaak van ex-piloot Victor van Wulfen.

De arts speelde volgens Van Wulfen een belangrijke rol aan het begin van de klokkenluiderszaak. Eind 2009 uitte de piloot aan zijn squadroncommandant twijfels over de veiligheid op de vliegbasis.

Kort erna kreeg hij een vliegverbod en en sprak de commandant in overleg met het medisch team op de vliegbasis zijn vermoedens uit over een psychische stoornis.

Geen kwade opzet

De vliegerarts noteerde het vermoeden als officiële diagnose in het medisch dossier van de piloot terwijl er nooit een consult was geweest. Volgens de arts had hij de informatie onder bepaalde werkcodes moeten wegschrijven in het elektronisch dossier en was van kwade opzet geen sprake.

Het landelijk tuchtcollege in Den Haag ziet voor opzet geen aanwijzingen, maar stelt dat de wijze van verslaggeving ‘onzorgvuldig’ is geweest. De arts had de piloot niet onderzocht en had geen diagnose mogen stellen, aldus het tuchtcollege.

Het vindt de eerder opgelegde berisping ‘in principe passend', maar weegt mee dat Blikman verder niet met de tuchtrechter in aanraking is geweest en ook door de aandacht in de media is gestraft. Om die reden volstaat het met de maatregel van een waarschuwing.

De klokkenluider nam in 2017 met een regeling ontslag bij Defensie, maar nog altijd voert hij strijd tegen zijn voormalig werkgever en oud-collega’s. Zo spelen nog meerdere tuchtklachten tegen legerartsen en klachten over privacyschendingen.

